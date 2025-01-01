Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 96

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 96
Episode 96

Verliebt in Berlin II

Folge 96: Episode 96

22 Min. Ab 12

Bruno startet euphorisch in sein Unternehmertum und findet Gefallen an seiner neuen Rolle als Chef. Hannah gelingt es, ihre Doppelfunktion als Designerin für Kerima und für die Schuhfabrik vor Paolo geheim zu halten. Doch dann muss sie hinnehmen, dass er sie mit Arbeit überhäuft. Auch Bruno verärgert Hannah, als er statt zu arbeiten über Kim räsoniert.

Verliebt in Berlin II
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

