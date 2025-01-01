Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 108

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 108
Episode 108

Episode 108Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 108: Episode 108

23 Min. Ab 12

Um David fern von "Kerima" wieder aufzubauen, nimmt Lisa ihn mit nach Göberitz. Sie gibt ihr Bestes, ihm neuen Mut zu machen, aber sie ist unsicher, ob sie David, der sich lieber mit Lisas Vater dem "Selbstgebrannten" aus dem Hause Plenske widmet, als über "Kerima" nachzudenken, wirklich helfen konnte. Diese Frage erübrigt sich allerdings, als Lisa überraschend in die Firma gerufen wird ...

