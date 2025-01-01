Verliebt in Berlin
Folge 159: Episode 159
23 Min.Ab 12
Lisa hofft darauf, dass sich die Fronten zwischen David und Richard endlich klären, nachdem sie ihre Entscheidung, die Verantwortung für "Kerima" auf beide gleichermaßen zu verteilen, verkündet hat. Als David jedoch die Konsequenz zieht und ihr ein neues Büro - weit entfernt von seinem - zuweist, denkt Lisa wehmütig an die alten Zeiten zurück.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick