Verliebt in Berlin
Folge 163: Episode 163
23 Min.Ab 12
Lisa ist enttäuscht, dass David ihr ein Bündnis mit Richard zutraut. Um sich ihm wieder zu nähern, bittet sie ihn, sie auf ein geschäftliches Event zu begleiten - doch David lehnt ab. Als Richard sich als Ersatzbegleitung zur Verfügung stellt, nimmt Lisa das Angebot aus geschäftlichen Gründen an. Richard erweist sich tatsächlich als hilfreich.
