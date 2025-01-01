Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 188

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 188
Episode 188

Episode 188Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 188: Episode 188

23 Min. Ab 12

Lisa freut sich riesig auf den Ausflug mit David zur Parfumdestillerie. Die Stimmung sinkt, als sich herausstellt, dass der Parfumdestillateur ein Spinner ist. Vor allem Mariella hat dafür kein Verständnis und rauscht genervt ab. Mit ihrem Abgang weicht auch die Anspannung, und endlich können sie über den Spuk lachen und den Ausflug genießen.

