Verliebt in Berlin
Folge 188: Episode 188
23 Min.Ab 12
Lisa freut sich riesig auf den Ausflug mit David zur Parfumdestillerie. Die Stimmung sinkt, als sich herausstellt, dass der Parfumdestillateur ein Spinner ist. Vor allem Mariella hat dafür kein Verständnis und rauscht genervt ab. Mit ihrem Abgang weicht auch die Anspannung, und endlich können sie über den Spuk lachen und den Ausflug genießen.
