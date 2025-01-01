Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 196

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 196
Episode 196

Episode 196Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 196: Episode 196

23 Min. Ab 12

Lisa und Max bringen die gestürzte Yvonne ins Krankenhaus. Gemeinsam bangen sie um die werdende Mutter, die unter Schock den Ärzten Untätigkeit vorwirft und Max die Schuld am Unfall gibt - der geht betroffen. David kümmert sich rührend um ihn, während Lisa endlich gute Nachrichten erhält: Das Baby wird überleben, wenn Yvonne absolute Bettruhe wahrt ...

