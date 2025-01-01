Verliebt in Berlin
Lisa redet sich Mariellas Entscheidung für David schön und hilft ihm, das perfekte Weihnachtsgeschenk für seine Braut zu finden. Dabei ertappt sie sich allerdings bei der Vorstellung, selbst in den Genuss seines Geschenks zu kommen. Doch Lisa besinnt sich auf Davids Glück und will ihm helfen, in der alten Villa eine romantische Überraschung für Mariella vorzubereiten ...
