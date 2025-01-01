Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 203

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 203
Episode 203

Episode 203Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 203: Episode 203

22 Min. Ab 12

Lisa redet sich Mariellas Entscheidung für David schön und hilft ihm, das perfekte Weihnachtsgeschenk für seine Braut zu finden. Dabei ertappt sie sich allerdings bei der Vorstellung, selbst in den Genuss seines Geschenks zu kommen. Doch Lisa besinnt sich auf Davids Glück und will ihm helfen, in der alten Villa eine romantische Überraschung für Mariella vorzubereiten ...

