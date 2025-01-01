Verliebt in Berlin
Folge 210: Episode 210
23 Min.Ab 12
Lisa und David bemühen sich in ihren jeweiligen Familien um eine weihnachtliche Stimmung. Während David erkennt, dass Mariella sich immer mehr von ihm distanziert, muss Lisa vor den anderen Davids Geschenk verteidigen. Sie selbst ist ganz ergriffen, wie liebevoll er an sie gedacht hat. Beide setzen sich vom Weihnachtstrubel ab und denken an den jeweils anderen ...
