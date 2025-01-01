Verliebt in Berlin
Folge 216: Episode 216
23 Min.Ab 12
Lisa gibt sich alle Mühe, David aufzubauen. Sie schafft es ihn so weit hochzupäppeln, dass er scheinbar gestärkt in das Gespräch mit Mariella geht. Lisa weiß, dass sie jetzt nichts mehr für David tun kann ... Sabrina ist der festen Überzeugung, dass Richard sie nun, da sie endlich schwanger ist, heiraten wird. In allen Farben malt sie vor den anderen die Traumhochzeit aus ...
