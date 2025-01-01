Verliebt in Berlin
Folge 23: Episode 23
23 Min.Ab 12
Lisa schafft es nicht, Mariella von Brahmberg anzulügen und kann sie schließlich auch nicht aufhalten. Sie ist schon auf dem Weg zu David, der sich mit Monique Westermann im Hotel Atlantic vergnügt, als es Lisa nicht mehr aushält: Sie kann David nicht ins offene Messer rennen lassen und versucht, ihn zu warnen. Kurzentschlossen macht sie sich selbst auf den Weg zum Hotel.
