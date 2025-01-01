Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 25
23 Min.Ab 12

Lisa erfährt, dass sie von allen in der Firma am wenigsten verdient - und gerade jetzt wird sie von ihren Eltern um finanzielle Unterstützung für notwendige Anschaffungen gebeten. Als sie sich vornimmt, David darauf anzusprechen und eine Bezahlung zu fordern, die ihrer schweren Arbeit angemessen ist, wird sie einmal mehr von ihm in die Ecke gedrängt.

