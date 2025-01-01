Verliebt in Berlin
Folge 36: Episode 36
23 Min.Ab 12
Lisa ist gerührt, als David sie in den Arm nimmt - doch er hat sie zu oft enttäuscht, und so beschließt sie, sich nicht mehr von seinem Charme abhängig zu machen. Allerdings fällt ihr das denkbar schwer - ihre Gefühle für David lassen sich nicht so einfach abstellen. Max drängt David unterdessen, dass Lisa nicht nur auf dem Papier Geschäftsführerin sein soll, sondern auch tätig werden muss.
