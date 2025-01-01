Verliebt in Berlin
Folge 37: Episode 37
23 Min.Ab 12
Lisa versucht weiterhin, ihre Gefühle für David zurückzuhalten, obwohl er nun einen Pluspunkt nach dem anderen bei ihr sammelt. Geschäftlich steht ihm das Wasser allmählich bis zum Hals - Richard sitzt bereits in den Startlöchern, um David zu stürzen. Max stachelt David unterdessen an, Lisa zu umgarnen, denn sie brauchen sie als Strohfrau, um einen Kredit für die Scheinfirma zu bekommen.
