Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 43

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 43
Episode 43

Episode 43Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 43: Episode 43

23 Min.Ab 12

Lisa verteidigt sich heftig gegen Davids Vermutung, sie sei in ihn verliebt. Als Jürgen ihr den Rat gibt, vorzugeben, einen Freund zu haben, um David von ihrer Liebe zu einem anderen zu überzeugen, ist Lisa entsetzt. So etwas würde sie nie tun, doch Jürgen, der auch Yvonne von seiner Idee überzeugt hat, findet seinen Einfall super und schickt sogleich Liebes-E-Mails und Blumen an sie ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen