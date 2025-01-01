Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 56

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 56
Episode 56

Verliebt in Berlin

Folge 56: Episode 56

23 Min.Ab 12

David möchte Lisa besser kennenlernen und deshalb mehr Zeit privat mit ihr verbringen - Lisa gibt ihm einen Korb. Er muss sich eingestehen, dass seine Charmeoffensive bei seiner Assistentin nicht gefruchtet hat, lässt sich von Max aber zu einem erneuten Versuch motivieren. Helga steigt optimistisch ins Aloe Vera-Geschäft ein und bestellt die Produkte - aber dann wird ihr die Dimension ihrer Bestellung bewusst ...

