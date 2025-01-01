Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 63

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 63
Episode 63

Episode 63Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 63: Episode 63

23 Min.Ab 12

Max legt sich ins Zeug und fragt Yvonne über Lisa aus. Als er bei ihren Eltern auftaucht, ist Lisa sehr misstrauisch. In der Vermutung, dass er nur wegen "B.STYLE" nett zu ihr ist, setzt sie ihn vor die Tür. Zu unrecht? Timo hat Angst, im Bett zu versagen, doch Hugo macht ihm klar, was wichtiger ist: die Liebe von Kim. Unbelastet geht Timo daraufhin zu seinem Rendezvous ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen