Verliebt in Berlin

Episode 71

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 71vom 27.10.2023
Folge 71: Episode 71

23 Min.Folge vom 27.10.2023Ab 12

Nach der Motivsuche auf dem Reiterhof vergessen Lisa und David die Zeit und verbringen gemeinsam den Tag. Hier teilt sie mit ihrem Chef eine Welt, für die Mariella kein Verständnis hat. Obwohl Lisa eine gewisse Scheu vor Pferden hat, bringt ihr David das Reiten bei ... Timo lässt sich von Kim zu einem kostspieligen Spaß überreden, der seine finanziellen Möglichkeiten übersteigt.

