Verliebt in Berlin
Folge 76: Episode 76
23 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12
Lisa bekommt die schmerzliche Gewissheit, dass David sich niemals in sie verlieben wird. Sie glaubt, nur eine perfekte Schönheit wie Mariella kann seine Liebe gewinnen. Der Versuch, für einen kurzen Moment in Mariellas Haut zu schlüpfen, endet in einem Desaster. Sophie glaubt fälschlicherweise, den attraktiven Viktor rein zufällig kennenzulernen ...
