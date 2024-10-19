Verliebt in Berlin
Folge 77: Episode 77
22 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12
Lisa gelingt es nicht, sich elegant aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Um von ihrer Blamage abzulenken, zeigt sie, was sie kann und schafft es, Mariella glänzend zu vertreten ... Jürgen springt über seinen Schatten und bittet Helga, am Tag des "Kerima-Awards" im Kiosk einzuspringen. Sie sagt zu, stellt allerdings eine Bedingung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick