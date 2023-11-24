Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 78

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 78vom 24.11.2023
Folge 78: Episode 78

23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Der Tag des "Kerima-Awards": Lisa ist dank Mariellas Lob und Davids Aufmerksamkeit vollauf zufrieden mit ihrem Leben, doch das Event birgt einige ungeahnte und überraschende Ereignisse - David drückt Lisa an sich ... Timo will sich nicht von Kim für das Rennen ausstaffieren lassen und ist aus Trotz in der Firma geblieben, wo er auf Hannah trifft. Sie entscheiden, gemeinsam zum Rennen zu gehen. Es kommt jedoch anders ...

SAT.1 GOLD
