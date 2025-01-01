Verliebt in Berlin
Folge 82: Episode 82
23 Min.Ab 12
Während Friedrich im Krankenhaus ist, muss David die Rolle des Familienoberhaupts ausfüllen. Lisa fällt es schwer, sich damit abzufinden, dass sie in seinem Leben keine Rolle spielt. Als sie ihn in einem Moment der Schwäche beobachtet, trifft sie eine unerwartete Entscheidung. Richard nutzt Friedrichs Herzinfarkt eiskalt für eine persönliche Intrige ...
