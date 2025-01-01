Verliebt in Berlin
Folge 85: Episode 85
23 Min.Ab 12
Lisa verliert Hannahs Vertrauen, als die von Lisas Gespräch mit Timo erfährt. Und dann kommt Hannah Lisas wahren Gefühlen für David auf die Spur ... Durch Friedrichs Herzinfarkt ist bei Mariella die Trauer um ihren eigenen Vater wieder ausgebrochen. Doch nicht David, sondern nur Lars gegenüber kann sie das zeigen. Um seiner Kreativitätsblockade Herr zu werden, lässt sich Hugo mit Britta auf ein außergewöhnliches Experiment ein ...
