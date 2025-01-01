Verliebt in Berlin
Folge 89: Episode 89
23 Min.Ab 12
Als Lisa in der Firma überraschend von Helga aufgesucht wird, gesteht sie endlich den wahren Grund für die Verlobungslüge. Lisa überlegt, ob sie nun wirklich den Mietvertrag unterschreiben soll - doch angesichts des Streits mit Bernd fällt ihr das schwerer als gedacht ... Hugo vertraut David an, dass er im Ideentief steckt. Als Richard behauptet, dass David nach einem anderen Designer Ausschau hält, fühlt Hugo sich von David verraten und verkauft.
