Verliebt in Berlin
Folge 93: Episode 93
22 Min.Ab 12
Lisa und David in geheimer "Kerima"-Mission: Es gilt, Hugo zu retten, denn Britta will gehört haben, dass der seit Tagen vermisste Chefdesigner Selbstmordgedanken hegt ... Yvonne ist enttäuscht darüber, dass Max hinter dem teuren Kleid für sie auch ihr lockeres Mundwerk verstecken wollte. Sie macht sich Vorwürfe, ihn falsch eingeschätzt zu haben. Aber vielleicht findet sich ja eine passende Gelegenheit, ihm dies einmal in aller Deutlichkeit zu sagen ...
