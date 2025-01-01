Verliebt in Berlin
Folge 98: Episode 98
23 Min.Ab 12
Während Lisa sich von den Folgen ihrer Gehirnerschütterung erholt, gerät David bei "Kerima" immer stärker unter Druck. Nicht einmal Mariella ist ihm in dieser Situation eine Stütze, da sie ihm - aus schlechtem Gewissen wegen Lars - gerade jetzt die Pistole an die Brust setzt. Max und Yvonne machen sich nach ihrer Trennung gegenseitig eifersüchtig, doch glücklich werden sie damit nicht ...
