Verliebt in Berlin
Folge 110: Episode 110
23 Min.Ab 12
Lisa will nichts von Rokkos Überzeugung hören, dass sie für ihn bestimmt sei: Sie gehört zu David und wartet ungeduldig auf ihn. Ihr Wunschtraum scheint wahr zu werden, als er plötzlich zurückkehrt und ihr eine wichtige Entscheidung ankündigt. Rokko beschwört währenddessen traurig seinen Glücksgott, ihm im Kampf um seine Angebetete beizustehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick