Verliebt in Berlin
Folge 112: Episode 112
23 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Lisa legt nun Zweckoptimismus an den Tag, sie lässt sich von Rokko mitreißen und zwingt sich, nach vorn zu gucken. Friedrich Seidel unterstützt Lisa, um die anstehenden Probleme in der Firma in den Griff zu bekommen. Aber sie hat nicht mit Sophie gerechnet: Als die erfährt, dass Friedrich seinen Sohn in der Firma vertritt, kann sie mit ihrer Feindschaft nicht hinterm Berg halten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick