Verliebt in Berlin

Episode 112

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 112 vom 06.11.2025
Folge 112: Episode 112

23 Min. Ab 12

Lisa legt nun Zweckoptimismus an den Tag, sie lässt sich von Rokko mitreißen und zwingt sich, nach vorn zu gucken. Friedrich Seidel unterstützt Lisa, um die anstehenden Probleme in der Firma in den Griff zu bekommen. Aber sie hat nicht mit Sophie gerechnet: Als die erfährt, dass Friedrich seinen Sohn in der Firma vertritt, kann sie mit ihrer Feindschaft nicht hinterm Berg halten.

SAT.1 GOLD
