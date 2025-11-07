Verliebt in Berlin
Folge 114: Episode 114
23 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Sophie sorgt unter dem Personal weiter für ein schlechtes Klima, was Lisa umso mehr belastet, als die Angestellten von ihr fordern, etwas gegen sie zu unternehmen. Vor allen Angestellten brüskiert Sophie Lisa schließlich mit der Aufforderung, ihr Amt niederzulegen ... David ist froh, als er nach dem Zusammentreffen mit Lisa Ablenkung bekommt: Mit Jürgen hilft er Bernd beim Ausmisten des Kellers.
