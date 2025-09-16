Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 37

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 37vom 16.09.2025
Episode 37

Episode 37Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 37: Episode 37

22 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12

Lisas Versuch, den Abend mit Rokko noch zu retten, scheitert. Sie ärgert sich, dass sie sich immer selbst im Weg steht. Als Helga ihr rät, nicht aufzugeben, wird Lisa nachdenklich und bittet Rokko um ein zweites Treffen. Er sagt zu und wählt zufällig ausgerechnet einen Ort, an dem Lisa mit David einen unvergesslichen Tag hatte ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen