Episode 40

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 40
Folge 40: Episode 40

23 Min.Ab 12

Lisa hat sich vorgenommen, Sophie eine zweite Chance zu geben. Rokko gerät zum ersten Mal mit Sophie aneinander und ahnt, dass sie nicht zu unterschätzen ist. Hugo verstärkt Rokkos Bedenken massiv, indem er ihm von seinen Erfahrungen bei der Seniorenlinie "Kerima Silver" berichtet ... Timo ist indes genervt, weil Inka sich allzu sehr in die Planung seines ersten eigenen Zimmers einmischt ...

