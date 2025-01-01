Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 59

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 59
23 Min.Ab 12

Lisa ist getroffen von Davids verletzender Bemerkung, die er in seiner Eifersucht - in der Absicht gegen seinen Nebenbuhler zu schießen - gemacht hat. Während Rokko versucht, sie zu trösten, gelingt es David, die Ausstrahlung des desaströsen Fernsehporträts zu verhindern, indem er der korrupten Journalistin die wahre, märchenhafte Geschichte der Lisa Plenske erzählt ...

