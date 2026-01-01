Verliebt in eine Hexe
Folge 22: Endoras Geschenke
25 Min.
Samanthas Mutter Endora misstraut Darrin; sie will ihn als heimlichen Ehebrecher entlarven. Ohne sein Wissen schenkt sie ihm drei Wünsche. Als sich Darrin in Larrys Auftrag mit dem hübschen Model Buffy beschäftigen muss, sieht dies Endora schon als Erfüllung eines heimlichen Wunsches an. Tatsächlich aber täuscht sich Endora. Als Darrin nämlich nach Aufklärung des Irrtums seine echten Wünsche äußert, hat Endora erst mal Sendepause - und das ist alles andere als normal.
