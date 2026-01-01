Geld allein macht nicht glücklichJetzt kostenlos streamen
Verliebt in eine Hexe
Folge 25: Geld allein macht nicht glücklich
25 Min.
Samantha und Darrin werden von Darrins altem Schulfreund Charlie Harper auf ein Wochenende eingeladen. Charlie ist ein schwerreicher Mann geworden. Doch während er erstaunlich normal geblieben ist, trägt seine Frau Daphne ihre Nase ziemlich hoch. Als sie ihre Gäste deutlich spüren lässt, dass sie Darrin für einen Versager hält, beschließt Samantha, Daphnes Dünkel auf ihre Art zu kurieren. Dass dabei nicht alles mit rechten Dingen zugeht, versteht sich von selbst.
