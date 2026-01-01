Verliebt in eine Hexe
Folge 27: Die Hexe von Cawdor
25 Min.
Samantha muss all ihre zauberischen Hexenkünste aufbieten, um ihren Ehemann Darrin vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren: Denn die Hexe von Cawdor macht Jagd auf Darrin. Sollte es ihr gelingen, Darrin zu küssen, wäre sie von einem Fluch befreit. Dieser Akt der Nächstenliebe wird dadurch ein wenig fragwürdig, dass der arme Darrin durch den Kuss um circa 500 Jahre älter werden würde. Mehr als verständlich, dass Samantha dagegen etwas zu unternehmen versucht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick