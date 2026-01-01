Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Schwiegerelternbesuch

Schwiegerelternbesuch

Verliebt in eine Hexe

Folge 29: Schwiegerelternbesuch

25 Min.

Darrin hat es wirklich nicht leicht: Hatte er bis jetzt "nur" eine mit Hexenkünsten ausgestattete Frau und eine ebensolche Schwiegermutter, kann nun auch seine kleine Tochter Tabatha zaubern, indem sie sich an der Nase reibt. Als Darrins Eltern überraschend ihren Besuch ankündigen, bittet er Samantha, die Zauberkunst der Kleinen einstweilen stillzulegen. Doch in dieser Angelegenheit muss Samantha ausnahmsweise ihre Mutter Endora hinzuziehen - und das ist ein schwerer Fehler.

