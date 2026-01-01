Verliebt in eine Hexe
Folge 31: Die Zeitung
25 Min.
Tanta Clara zaubert sich eines Tages kurzerhand eine Zeitung herbei - doch sie irrt sich im Datum. Statt der heutigen hat sie bereits die Zeitung des morgigen Tages in der Hand, und darin steht, dass Larry sich das Bein gebrochen hat. Als Darrin davon erfährt, versucht er mit allen Mitteln, den Unfall seines Chefs zu verhindern, der sich gerade im Urlaub aufhält. Als an seinem Urlaubsort plötzlich Samantha und Darrin erscheinen, fühlt er sich gestört ...
