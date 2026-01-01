Verliebt in eine Hexe
Folge 22: Der Märchenprinz
Während "normale" Kinder sich damit zufrieden geben, vor dem Einschlafen ein Buch vorgelesen zu bekommen, in dem von einem Märchenprinzen erzählt wird, hat Tabatha ganz andere Möglichkeiten: Sie zaubert sich kurz entschlossen den erträumten Märchenprinzen in ihr Kinderzimmer. Dieser adrette junge Mann gefällt Darrins Cousine so gut, dass sie ihn heiraten möchte, und auch der Prinz selbst will nicht wieder ins Buch zurück. Das kann kein gutes Ende nehmen ...
