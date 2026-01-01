Verliebt in eine Hexe
Folge 23: Der Schlossgeist
25 Min.
Ein englischer Schlossgeist macht einem entfernten Verwandten von Samantha das Leben schwer. Durch sein ständiges Geheule vertreibt er die Urlaubsgäste im Schlosshotel. Als Tante Clara Sam um Hilfe bittet, fährt diese sofort nach England, um dort mit dem Geist zu verhandeln. Das Gespenst zeigt sich einsichtig, und alles scheint gut zu laufen, bis plötzlich Darrins Eltern als Urlauber im Schloss erscheinen. Nun muss Samantha ihnen erklären, was sie hier macht ...
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