Verliebt in eine Hexe
Folge 27: Tabathas Zauberspruch
25 Min.
Als Samantha auf der Suche nach einem Babysitter für Tabatha ist, erklärt sich Larrys Tante Harriet bereit, auf sie aufzupassen. Harriet hat nämlich das seltsame Hobby, Geister zu beschwören, und ist deshalb gern ungestört. Nun hofft sie darauf, dass sie, wenn Klein-Tabatha schläft, in Ruhe einige Geister herbeirufen kann. Das funktioniert auch, und zwar besser als erwartet: Als Tabathas Schaukelpferd zum Leben erwacht, ist das doch etwas zu viel für sie ...
