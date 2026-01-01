Verliebt in eine Hexe
Folge 28: Hexenwahn
25 Min.
Darrin und Samantha sind sich in einem Punkt überhaupt nicht einig, nämlich, was das Lüften von Sams "zauberhaftem" Geheimnis angeht. Darrin redet immer wieder davon, wie gern er aller Welt erzählen würde, dass Samantha eine Hexe ist, während Sam auf gar keinen Fall darauf eingehen will. Als Darrin immer wieder von dem Thema zu sprechen anfängt, sieht sie nur einen Ausweg: Sie lässt ihn von möglichen Konsequenzen träumen - z. B. von Hexenverfolgung wie im Mittelalter ...
