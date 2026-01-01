Verliebt in eine Hexe
Folge 31: Selbstvertrauen
Endlich erfüllt sich Darrins größter Traum: Sein Chef Larry will ihn als gleichberechtigten Partner in die Werbeagentur aufnehmen. Doch kurz bevor der große Tag gekommen ist, fliegt ein gravierender Fehler auf - und Darrin kann seine Karriereträume erstmal vergessen. Sein Selbstvertrauen sinkt auf den Nullpunkt, doch er ahnt, wer hinter der Sache steckt: niemand anderer als seine listige Schwiegermutter Endora, die Darrin noch nie besonders gut leiden konnte.
