Verliebt in eine Hexe

Der Mann des Jahres

Der Mann des Jahres

Verliebt in eine Hexe

Folge 32: Der Mann des Jahres

25 Min.

Endlich kann Darrin einmal einen ordentlichen Erfolg für sich verbuchen, der sein Selbstvertrauen stärkt: In der Werbebranche wurde er zum "Mann des Jahres" gewählt. Vergessen sind nun alle Missgeschicke der Vergangenheit, das Ereignis wird gebührend gefeiert, und Samantha ist außerordentlich stolz auf ihren tollen Mann. Nur einer ist die Angelegenheit ein Dorn im Auge: Endora, die ihrem Schwiegersohn den Erfolg absolut nicht gönnt und sich bereits einen Gegenzauber überlegt ...

