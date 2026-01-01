Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Staffel 5Folge 25
Folge 25: Hexen-Durcheinander

25 Min.

Samantha wird vor den obersten Hexenrat zitiert, doch diese hat nicht die geringste Lust, sich zu den alten Hexen zu begeben, um eine Standpauke anzuhören. Als sie Besuch von Onkel Arthur und Cousine Serena bekommt, erhält sie Unterstützung. Auch diese beiden haben mit dem verknöcherten Hexenrat nicht viel am Hut. Nur die traditionsbewusste Endora ist anderer Meinung: Wütend veranlasst sie, dass die aufsässigen Verwandten ihre Zauberkraft verlieren.

