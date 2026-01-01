Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Serena stoppt die Show

Serena stoppt die Show

Verliebt in eine Hexe

Folge 22: Serena stoppt die Show

25 Min.

Endlich hat Darrin einmal einen großen Coup in der Werbeagentur gelandet: Das berühmte Popduo Boyce und Hart konnte von ihm für eine wichtige Kampagne gewonnen werden. Serena, Samanthas flippige Cousine, ist begeistert davon, die beiden kennen lernen zu können, und will sie auch gleich für eine außerirdische Tanzveranstaltung engagieren. Dabei sollen sie einen Song präsentieren, den Serena selbst komponiert hat. Der Manager des Duos alles andere als angetan.

