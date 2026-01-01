Der Papagei, der zuviel wussteJetzt kostenlos streamen
Verliebt in eine Hexe
Folge 26: Der Papagei, der zuviel wusste
25 Min.
Samanthas Cousine Serena, die Sam wie aus dem Gesicht geschnitten ist, hat einen kleinen Nebenjob: Sie verkauft Lose in einem Hotelfoyer. George Dinsdale, ein wichtiger Kunde von Darrin und Larry, ist ganz begeistert von der hübschen Losverkäuferin und macht ihr auch bald Avancen. Dumm ist nur, dass er sich ausgerechnet in diesem Hotel auch mit Darrin zu einer Besprechung treffen muss. Nun muss Samantha sich anstrengen, um Verwicklungen zu verhindern.
