Verliebt in eine Hexe

FavesStaffel 7Folge 21
Folge 21: Gemischtes Doppel

25 Min.

Larrys Frau Louise legt Samantha ein Buch mit dem Titel "Ehekrisen" ans Herz - offensichtlich, weil sie selbst es dringend benötigt. Nach der Lektüre macht Sam sich Sorgen um ihre Freundin und denkt darüber nach, wie sie ihr helfen kann. Eines Nachts liegt sie wach, als sie sich plötzlich in Louises Ehebett wiederfindet! Zum Glück wird sie von niemandem bemerkt und kann den Zauber rechtzeitig wieder rückgängig machen. Doch wie kam es zu diesem unbeabsichtigten Bettenwechsel?

