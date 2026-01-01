Verliebt in eine Hexe
Folge 25: Schluckauf mit Folgen
25 Min.
Samantha will mit ihrer Schwiegermutter einen gemütlichen Einkaufsbummel machen. Um im Haushalt schneller fertig zu werden, zaubert sie ein bisschen - und wird prompt von Darrin dabei erwischt. Es kommt zum Streit, denn die beiden hatten ausgemacht, dass Sam bei allen Alltagsdingen auf ihre Zauberkraft verzichtet. Vor Aufregung bekommt Samantha einen heftigen Schluckauf, und der ist von ganz besonderer Art: Bei jedem Hickser taucht ein Fahrrad auf ...
