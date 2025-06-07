Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 6: Fantastisch plastisch
41 Min.Folge vom 07.06.2025Ab 12
Frenchy plant eine große Veränderung, als sie Paul und Terry einen Besuch abstattet: Sie möchte noch künstlicher aussehen und ihre Brüste deshalb erneut operieren lassen. Derweil sucht das ehemalige Model Kathy nach einem traumatischen Erlebnis in Ecuador eine Möglichkeit, ihre Nase und ihren Hals zu korrigieren. Können die Ärzte ihr diesen Wunsch erfüllen?
