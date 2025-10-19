Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 13vom 19.10.2025
35 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Als Edna ein Baby war, zerstörten fleischfressende Bakterien ihre Nase. Die bisherigen Operationen erzielten weder eine Erleichterung bei der Atmung noch eine Verschönerung. Die 38-Jährige hofft, dass die beiden Spezialisten ihr helfen können. Nach der Schwangerschaft entschied sich Piper zu einer Brust-OP, die allerdings nicht korrekt ausgeführt wurde. Bei der Untersuchung stellt Dr. Dubrow fest, dass der Eingriff höchst kompliziert wird. Wird die Patientin das Risiko eingehen?

sixx
