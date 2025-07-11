Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Nochmal gerettet!

sixxStaffel 8Folge 11vom 11.07.2025
Nochmal gerettet!

Nochmal gerettet!Jetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 11: Nochmal gerettet!

40 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12

Die 21-jährige Haylie wurde vor acht Jahren bei einem schweren Autounfall stark am Gesicht verletzt. Seither musste sie sich 42 Operationen unterziehen. Nun vermuten die Ärzte, dass die junge Frau ihr Auge verlieren könnte. Haylie hofft, dass Dr. Dubrow und Dr. Nassif ihr Sehorgan retten können. Zudem wendet sich Stefan an die Spezialisten mit dem Wunsch nach größeren Lippen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 4 Staffeln und Folgen